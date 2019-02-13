Проект мемориала на месте трагедии в Магнитогорске обсудили с жителями. В сегодняшнем разговоре приняли участие чиновники и депутаты. Как благоустроить территорию, обсуждали в актовом зале школы, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

В проекте, предложенном собравшимся, участвовали архитекторы, художники, дизайнеры, рассказал председатель Собрания депутатов Магнитогорска Александр Морозов. Мнение профессионалов озвучил главный архитектор Магнитогорска Дмитрий Хоменко: никаких монументов, часовен на месте трагедии. Обязательно будет отремонтирован военно-патриотический клуб, территорию благоустроят — появятся деревья, детская площадка, парковка, новые фонари.

Участвующие в обсуждении жители высказывали самые разные мнения, к единодушию так и не пришли. Кому-то хотелось бы увидеть здесь место памяти, другим — наоборот исключить любой намек на страшную трагедию. Возможно, хороший вариант благоустройства территории — сквер с фонтаном.

Теперь необходимо дождаться экспертизы дома. Тогда придет время внести окончательные изменения и одобрить проект.

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