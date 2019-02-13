ОБСЕ пригласила Россию к краткосрочному мониторингу украинских выборов

В министерстве иностранных прокомментировали российское участии в миссии ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. Они состоятся 31 марта. Россия, как заявили в МИД, намерена использовать свое право участвовать в наблюдении за президентскими выборами на Украине. Она уже получила приглашение от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на командирование наблюдателей, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии. Все страны ОБСЕ должны обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга, говорится в заявлении МИД России. Эта мера призвана гарантировать транспарентность и демократичность избирательных процессов.

Москва получила приглашение от Бюро по демократическим институтам и правам человека на участие россиян в краткосрочной наблюдательной миссии мониторинга непосредственно в день проведения президентских выборов 31 марта 2019 года.

Между тем, 7 февраля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон, по которому наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах не могут быть граждане или подданные государства, которое признано Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом. Ранее украинские депутаты проголосовали за закон, в котором таким государством считается Российская Федерация. Кроме того, кандидат на второй срок, действующий президент Украины Петр Порошенко, приказал не пускать россиян на выборы. Таким образом украинские законы вступили в противоречие с положениями ОБСЕ.