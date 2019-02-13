Директор ресторана убил клиента из пистолета в ходе ссоры

Директор ресторана задержан по подозрению в убийстве клиента из травматического пистолета в подмосковном Сергиевом Посаде, на допросе он во всем признался.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Она рассказала, что после того, как 9 февраля 2019 года в одном из ресторанов Сергиева Посада нашли тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы, было возбуждено дело об убийстве.

Убийцу вычислили и нашли довольно быстро – им оказался 34-летний директор ресторана, который на допросе сообщил, что между ним и клиентом произошла ссора, в ходе которой он достал пистолет и выстрелил в голову оппоненту. От полученной травмы тот скончался на месте, а директор пустился в бега.

В настоящее время Следственным комитетом России по региону будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста.