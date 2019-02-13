С мигалками и сиреной: полицейские вовремя довезли роженицу до больницы. Видео

В Тольятти сотрудники ГИБДД помогли вовремя добраться рожающей девушке до больницы — машина с будущей мамой встряла в пробку в то время, когда уже начались схватки.

К полицейским обратился отец беременной девушки и попросил о помощи: счет шел на минуты, и он боялся не успеть.

Сотрудники ДПС пригласили будущую маму к себе в автомобиль, включили проблесковые маячки и звуковые сигналы и быстро довезли ее до роддома.

Через пять часов на свет появился мальчик. Спустя несколько дней довезший девушку до больницы подполковник полиции Андрей Капунов, встретил девушку с сыном на торжественной выписке и поздравил молодую семью с пополнением.