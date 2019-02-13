Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

В Дохе продолжается теннисный турнир категории Premier. Единственная представительница России Анна Блинкова встречалась во втором раунде с чешкой Барборой Стрыцовой. Россиянка уступила сопернице в трех сетах со счетом 0:6, 6:3, 0:6 и покинула турнир.

В четвертьфинале чешская теннисистка сразится с победителем пары Анетт Контавейт (Эстония) – Анжелика Кербер (Германия).