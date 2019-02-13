Главного архитектора Ростовской области заключили под стражу

Суд города Ростова-на-Дону постановил арестовать главного архитектора области Алексея Полянского. Его подозревают в превышении должностных полномочий, поэтому ближайшие два месяца он проведет за решеткой, сообщает агентство ТАСС.

По версии следствия, Алексей Полянский незаконно выдавал разрешения на строительство жилых домов. Это привело к тому, что более 60 участников долевого строительства остались без квартир и без вложенных в них денег. Губернатор региона уже снял архитектора с поста.



Вместе с Полянским по этому делу проходят главные архитекторы Ростова-на-Дону и Мартыновского района Ростовской области. Это Роман Илюгин и Александр Корчига соответственно. Их судьбу суд решит 14 февраля.