Ученые рассказали, как социальные сети влияют на отношения

Зарубежные ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди, которые много времени проводят в соцсетях, ставят под угрозу свои романтические отношения. В эксперименте участвовали 578 человек, сообщает Social Science Computer Review.

Участников проекта разделили на две группы. В первую определили пары, которые состояли в серьезных отношениях (их оказалось 330 человек). Во вторую попали люди, которые считали свои отношения, скорее, непродолжительной интрижкой (248 добровольцев).

Сначала ученые спросили пары из обеих групп, насколько они удовлетворены своими отношениями. Ответы в каждой команде оказались примерно одинаковыми. При этом, у более "ветреных" было значительно больше френдов в соцсетях, на которых можно было бы променять свою нынешнюю пассию.

Интересно, что на вопрос, есть ли среди их интернет-друзей люди, с которыми можно было бы завязать серьезные отношения, а не просто интрижку, представители двух команд также ответили примерно одинаково.

Исследователи пришли к выводу, что общение в Интернете представляет опасность для отношений вне зависимости от степени их серьезности.

"Чем больше времени человек проводит, общаясь в Сети, тем больше вероятность, что он найдет там замену своему нынешнему партнеру или "запасного игрока", — отмечают психологи.