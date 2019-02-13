Друзь ответил Беру на обвинения в попытке подкупа

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь после заявления главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о якобы имевшем место подкупе, не исключил обращения в суд, передает ТАСС.

12 февраля Бер в своем блоге в LiveJournal заявил, что в ноябре прошлого года Друзь предложил ему "сдать" вопросы накануне игры, в которой он должен был принять участие вместе с другим магистром "Что? Где? Когда?" Виктором Сидневым, и в случае выигрыша поделиться частью призовой суммы. К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Друзем.

В комментарии РБК Друзь опроверг данную информацию и в ответ обвинил Бера в том, что тот сам предложил заранее предоставить вопросы к викторине за часть

призовой суммы.

"Мы соревновались с ним Ильей Бером, когда-то я выступал удачнее, когда-то он. Косо посмотрел, посмеялся, все возможно. Я не могу это комментировать, потому что я не знаю, что считать конфликтом", — добавил Друзь.

Между тем, в пресс-службе телекомпании "Игра ТВ" заявили, что вопрос дисквалификации магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя пока не стоит на повестке дня, возможно, какие-то меры будут приняты по итогам внутреннего разбирательства, передает РИА Новости.

Первый канал объявил о начале проверки после обвинений Бера.