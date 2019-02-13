Охранник петрозаводской больницы спустил с лестницы доставленного на скорой пациента

Охранник петрозаводской больницы выставил за дверь доставленного на карете скорой помощи пациента — его не устроил непрезентабельный вид мужчины. Последний полчаса пролежал на ступенях лечебного учреждения, пока на него не обратил внимание один из посетителей.

"Я зашел в больницу и показал эту запись охраннику, на что получил очень агрессивный ответ: "Мне плевать!". Охранник сказал, что он не нужен никому, и если мне до этого есть дело, то мне нужно его забрать себе", — рассказал Денис Щербаков.

После небольшого опроса автор записи выяснил, что мужчину привезли на скорой, но до оказания медицинской помощи дело не дошло, поскольку сотруднику ЧОП не понравился внешний вид пациента. За дверь он его выставил силой, так что мужчина упал и скатился по ступеням.

"Умрет — ничего страшного, в морг отправим. Никаких проблем!" — повторно пообещал охранник.

После этого заявления Денис вызвал на место полицию, но еще до их появления появились медики и увели мужчину в приемный покой. Главврач БМСП Алексей Хейфец заявил изданию "Руна", что ему об этом инциденте ничего не известно.

Неделю назад из той же больницы ночью выставили на мороз 81-летнего пенсионера, которого доставили с подозрением на пневмонию. После осмотра врачи решили, что для госпитализации нет повода, и выпроводили иногороднего пенсионера, который страдает потерей памяти.