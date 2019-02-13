Появилось видео, как в Петербурге медведица напала на снеговика

В "Инстаграме" Ленинградского зоопарка появилось видео, как местная любимица сотрудников и посетителей белая медведица Хаарчаана реагирует на слепленного специально для нее снеговика.

Сначала она вытаскивает из него "нос" – морковку и съедает ее, затем обнюхивает "объект" и, наконец, встает на задние лапы и обрушивает всю снежную конструкцию.

Как пишет сайт "РГ", Хаарчаана была привезена в Петербург в конце 2017 года из якутского зоопарка "Орто-Дойду". Имя же медведицы, которой два года, переводится с якутского как "снежинка". В Ленинградском зоопарке говорят, что она отличается веселым нравом.

Вскоре ей подберут пару, чтобы продолжить династию белых медведей Ленинградского зоопарка.