Следователи проверяют петербургские органы опеки. Они могут быть повинны в гибели ребенка

СК России проверит органы опеки петербуржского муниципального района "Автово". По мнению следователей, сотрудники этого учреждения могут быт ответственны за смерть годовалого малышка от голода: не проверяли состояние ребенка, не поставили его на учет и не обеспечили всем необходимым, пишет агентство ТАСС со ссылкой на СК. Дело возбудили по статье "халатность".

31-летняя мать ребенка также находится под следствием, но уже по статье "убийство". Правоохранительные органы считают, что она специально оставила сына без еды. Женщине уже предъявили обвинение и заключили под стражу.