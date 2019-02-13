Синоптики рассказали, когда ждать настоящую весну

Синоптики прогнозируют приход климатической весны в Москве в последних числах марта, передает ТАСС. Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, весенняя погода установится в Москве в конце марта. Как показывает история метеонаблюдений, в это время столбик термометра обычно перешагивает нулевую отметку, температура переходит в плюс.

Метеоролог напомнила, что прогноз носит предварительный характер. По словам Паршиной, в ближайшее время морозов в столице не ожидается. Вплоть до 18 февраля в Москве прогнозируется оттепель, температура будет держаться на уровне 0, + 2 градуса.

В центральных регионах России пройдут сильные снегопады, вызванные циклоном. В Москве количество осадков побило рекорд 1995 года. Только за ночь выпала треть месячной нормы. По словам синоптиков, к ночи в городе образуется сильный гололед. Число мелких ДТП уже выросло. Еще более сильные метели — в Брянской области. Взлетную полосу в аэропорту регионального центра в усиленном режиме расчищают от снега и обрабатывают реагентами.

В Калуге и окрестностях — проблемы с электричеством из-за падающих на провода деревьев. Кроме того, частично обрушилась крыша на одном из предприятий города. Пострадали 2 человека. По предварительным данным, конструкция не выдержала тяжести снега.