13 февраля 201919:19
Атака террористов на элитные иранские части: 20 погибших
Не менее 20 человек погибли, еще 20 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на юго-востоке Ирана.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство Associated Press, ссылаясь на средства массовой информации страны.
Отмечается, что целью террористов были сотрудники элитной части вооруженных сил Ирана, члены Корпуса стражей исламской революции.
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