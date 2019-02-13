Четыре очка Эллисона помогли "Металлургу" обыграть "Витязь"

Матчем между магнитогорским "Металлургом" и подмосковным "Витязем" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1. Форвард "Магнтики" Мэтт Эллисон набрал в этой встрече четыре очка.

Канадец стал автором дубля. Еще дважды он ассистировал партнерам. Также за магнитогорский клуб отличились Максим Матушкин и Иван Верещагин. У проигравших единственную шайбу забросил Никита Комаров.

"Металлург" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 78 очков. "Витязь" с 61 баллом остался седьмым на Западе.