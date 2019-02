ДРСМД все еще можно спасти, уверен генсек НАТО

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности все еще можно сохранить, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Для этого достаточно того, чтобы Россия немедленно вернуться к исполнению ДРСМД. Тем более, что все союзники североатлантического альянса готовы сотрудничать с Москвой, написал генсек в своем микроблоге Twitter.

#Russia still has a chance to save the #INFTreaty by coming back into full & verifiable compliance. But #NATO is also preparing for a world without the Treaty, as discussed by our Defence Ministers today. pic.twitter.com/Fej0MusNlK