ДРСМД все еще можно спасти, уверен генсек НАТО

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности все еще можно сохранить, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Для этого достаточно того, чтобы Россия немедленно вернуться к исполнению ДРСМД. Тем более, что все союзники североатлантического альянса готовы сотрудничать с Москвой, написал генсек в своем микроблоге Twitter.

#Russia still has a chance to save the #INFTreaty by coming back into full & verifiable compliance. But #NATO is also preparing for a world without the Treaty, as discussed by our Defence Ministers today. pic.twitter.com/Fej0MusNlK — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 13 февраля 2019 г.

Кроме того, Столтенберг пригрозил, что альянс продолжит давить на Россию до тех пор, пока она не вернется к исполнению ДРСМД. Вместе с тем в случае, если спасти договор так и не удастся, НАТО готово к подобному развитию событий.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Он запрещает разработку, производство и хранение ракет с радиусом действия от 500 до 5000 километров. Однако Штаты бездоказательно обвинили Россию в нарушении ДРСМД. 1 февраля Дональд Трамп объявил, что США начинают процедуру выхода из соглашения. 2 февраля Владимир Путин также распорядился приостановить действие договора.