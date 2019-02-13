Энтони Джошуа проведет бой с Джарреллом Миллером 1 июня

Стал известен соперник чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Энтони Джошуа. Им оказался американец Джаррелл Миллер. Бой между ними состоится 1 июня 2019 года в Нью-Йорке.

Как сообщает Sky Sports, поединок британца и американца пройдет на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден". В активе 30-летнего Миллера 23 победы и одна ничья. У 29-летнего Джошуа на одну победу меньше.

Напомним, что в последнем своем бою, который состоялся в сентябре 2018 года, британский боксер нокаутировал российского боксера Александра Поветкина и сохранил за собой чемпионские пояса.