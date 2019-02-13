На Ставрополье насмерть отравились газом пять человек

Пять человек, среди них один ребенок 2010 года рождения, погибли от отравления угарным газом в селе Новомихайловском Ставропольского края.

Как передает ТАСС, об этом проинформировали общественность в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Отмечается, что страшную находку совершил сосед погибших, который зашел проведать односельчан.

По предварительным данным, гибель людей наступила из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.