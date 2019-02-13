В телецентре "Останкино" произошел небольшой пожар

Вечером во вторник на улице Академика Королева в Москве возник небольшой пожар. Произошло возгорание электрощитов на площади пять квадратных метров в подвале одного из зданий телецентра "Останкино".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, возгорание было быстро ликвидировано, эвакуация не понадобилась.

В августе 2000 года в Останкинской телебашне произошел сильный пожар, в котором погибли три человека. Тогда очаг возгорания находился на высоте 460 метров, полностью выгорели 3 этажа. В Москве и области было приостановлено вещание некоторых телеканалов.