Новости Политика

Все видео этой рубрики
13 февраля 201920:20 Алексей Петров

Встреча на высоте: что обсудили в горах Путин и Лукашенко

Энергетика, торговля сельхозпродукцией и интеграционные вопросы. Все это темы сегодняшних переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии прилетел в Россию с трехдневным рабочим визитом. Встреча прошла в Сочи и, несмотря на насыщенную повестку, политики нашли возможность ненадолго прервать официальную программу, чтобы покататься на лыжах.

Вслед за маленьким Ваней с президентом просит сфотографироваться и взрослый мужчина. Вообще-то у главы государства расписана каждая минута, но здесь, на сочинских горнолыжных склонах все располагает к неторопливому ожиданию, пока телефон наконец заработает и сделает снимок.

Красивейшие горные склоны. Первоклассные трассы. Владимир Путин — в красном горнолыжном костюме. Лукашенко — в черной шапке с помпоном.

В Красной поляне сейчас тысячи лыжников и сноубордистов. Кто-то приезжает сюда постоянно. Другие только открывают для себя сочинские горнолыжные курорты.

Высота почти 1400 метров над уровнем морем. Вокруг заснеженные вершины — хорошая возможность не только обсудить накопившиеся вопросы, но и оценить виды Красной поляны.

Погода теплая, даже гулять можно без верхней одежды. Путин и Лукашенко еще перед началом переговоров оживленно беседуют — это их первая встреча в этом году.

"Как и договаривались, мы пообщаемся в такой неформальной обстановке. У нас будет возможность встретиться и сегодня, поговорить и завтра, и послезавтра", — сказал Путин.

"Для меня это родной дом. Я ехал по новой дороге вчера вечером, уже поздно вечером, к ночи, и вспоминал ту тяжелую, страшную советскую трассу, по которой мы перемещались, страшно было смотреть вниз. Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория", — отметил Лукашенко.

В Сочи ключевые министры. Антон Силуанов разговаривает с послом России в Белоруссии Михаилом Бабичем. Сосредоточен и Максим Орешкин. Один из главных вопросов обсуждения — ситуация в сфере энергетики. В конце прошлого года Лукашенко снова назвал тарифы на газ для Белоруссии завышенными. Минск считает, цены должны быть на уровне внутрироссийских. Но "Газпром" поясняет: два года назад соседи получили скидку.

В итоге российский газ для Белоруссии, в прошлом году стоил 129 долларов за тысячу кубометров, а в этом будет даже дешевле — 127. Незадолго до нового года Москва и Минск условились выработать предложения по формированию цены на газ. В любом случае, — дает понять Путин — два соседних государства давно и успешно решают все возникающие сложности.

"Знаю, что у нас бывают здесь и шероховатости, бывают и проблемы. Но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались и дальше. Конечно, одной из важнейших сфер является сфера энергетики. Объемы поставок углеводородов — и нефти, и газа — они сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договариваемся", — сказал президент России.

Тема энергетики — одна из ключевых, но не единственная. Сотни российских и белорусских предприятий успешно сотрудничают. А в Белоруссии очень ценят российский рынок.

"Какие бы не были конфликты и скандалы, мы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску", — заявил президент Белоруссии.

Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии, — напоминает Путин — на ее долю приходится почти половина товарооборота республики. В свою очередь российская сторона активно кредитует соседей.

"Белоруссия очень дисциплинированно в финансовом смысле исполняет свои обязательства. Это позволяет нам работать по крупным проектам. Для нас Белоруссия является важнейшим стратегическим партнером, союзником. И для меня очень важно сверить часы с президентом Белоруссии и по этим вопросам, включая и вопросы, кстати говоря, интеграции на постсоветском пространстве", — отметил Путин.

Впереди — продолжение переговоров. И, по всей видимости, речь зайдет о самых разных сферах сотрудничества.

Сейчас

22:40

13 человек погибли в перевернувшемся в Северной Македонии автобусе

20:15

В телецентре "Останкино" произошел небольшой пожар

19:07

Атака террористов на элитные иранские части: 20 погибших

17:45

Список иноагентов пополнился движением Пономарева "За права человека"

16:40

Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи

15:27

Оперативники накрыли банду наркоторговцев, организовавших интернет-магазин

11:26

Суд оставил Руслана Арашукова за решеткой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Встреча на высоте: что обсудили в горах Путин и Лукашенко

Встреча на высоте: что обсудили в горах Путин и Лукашенко

2 часа назад
Атака смертника в Иране: погибли более 40 военных и мирных жителей

Атака смертника в Иране: погибли более 40 военных и мирных жителей

1 час назад
Зимняя сказка стала кошмаром автомобилистов

Зимняя сказка стала кошмаром автомобилистов

2 часа назад
Госизмена, бандеровцы и грязные приемы. Украина готовится к выборам президента

Госизмена, бандеровцы и грязные приемы. Украина готовится к выборам президента

2 часа назад
IBU заблокировал спонсорский контракт СБР на 100 млн рублей

IBU заблокировал спонсорский контракт СБР на 100 млн рублей

2 часа назад
Мешал кататься на лимузине: сын сити-менеджера Чебоксар избил полицейского

Мешал кататься на лимузине: сын сити-менеджера Чебоксар избил полицейского

4 часа назад
Госдолг США превысил $22 трлн. Чем Трамп отличается от Обамы?

Госдолг США превысил $22 трлн. Чем Трамп отличается от Обамы?

16 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
ДРСМД все еще можно спасти, уверен генсек НАТО

ДРСМД все еще можно спасти, уверен генсек НАТО

3 часа назад
Время перемен: какой путь выберет Россия

Время перемен: какой путь выберет Россия

5 часов назад
544
К 8 марта и 14 февраля: Роскачество назвало лучшие розовые вина

К 8 марта и 14 февраля: Роскачество назвало лучшие розовые вина

11 часов назад
Илон Маск ответил на мем "Как тебе такое, Илон Маск?", увидев странные "Жигули"

Илон Маск ответил на мем "Как тебе такое, Илон Маск?", увидев странные "Жигули"

8 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

7 часов назад
Победитель конкурса "Щелкунчик" Иван Пятков выступит в Доме музыки

Победитель конкурса "Щелкунчик" Иван Пятков выступит в Доме музыки

9 часов назад
Польский контратенор Якуб Орлинский впервые выступит в "Зарядье"

Польский контратенор Якуб Орлинский впервые выступит в "Зарядье"

12.02.2019 15:28
Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

12.02.2019 15:14
План Авакова: сколько стоит чистилище для Донбасса

План Авакова: сколько стоит чистилище для Донбасса

1 час назад
"Спартак" снова проиграл СКА в Москве

"Спартак" снова проиграл СКА в Москве

1 час назад
Disney показал эпический трейлер продолжения "Холодного сердца"

Disney показал эпический трейлер продолжения "Холодного сердца"

4 часа назад
Главного архитектора Ростовской области заключили под стражу

Главного архитектора Ростовской области заключили под стражу

4 часа назад
Список иноагентов пополнился движением Пономарева "За права человека"

Список иноагентов пополнился движением Пономарева "За права человека"

5 часов назад
Охранник петрозаводской больницы спустил с лестницы доставленного на скорой пациента

Охранник петрозаводской больницы спустил с лестницы доставленного на скорой пациента

5 часов назад
Мчавшийся по встречке пьяный водитель оправдан после ДТП со смертельным исходом

Мчавшийся по встречке пьяный водитель оправдан после ДТП со смертельным исходом

5 часов назад
Объявлены характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России

Объявлены характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России

6 часов назад
В Подмосковье мужчина застрелил полицейскую овчарку на глазах у кинолога

В Подмосковье мужчина застрелил полицейскую овчарку на глазах у кинолога

6 часов назад
Индия покупает дополнительную партию истребителей МиГ-29

Индия покупает дополнительную партию истребителей МиГ-29

6 часов назад
"Ген семейного счастья": на качество отношений может влиять ДНК партнёров

"Ген семейного счастья": на качество отношений может влиять ДНК партнёров

6 часов назад
Дикая свинья укусила за ягодицу гулявшую по пляжу известную модель

Дикая свинья укусила за ягодицу гулявшую по пляжу известную модель

6 часов назад
Британское агентство по борьбе с преступностью собирает данные на богатых россиян

Британское агентство по борьбе с преступностью собирает данные на богатых россиян

7 часов назад
Популярный препарат от кашля оказался опасен для сердца

Популярный препарат от кашля оказался опасен для сердца

8 часов назад
Актриса Куделинская рассказала, как любовник брил ей брови, а потом его застрелили

Актриса Куделинская рассказала, как любовник брил ей брови, а потом его застрелили

8 часов назад
Почему Сорос пообещал ЕС развал по примеру СССР

Почему Сорос пообещал ЕС развал по примеру СССР

8 часов назад
ФСБ и ФНС проверяют агрохолдинги в 13 регионах России

ФСБ и ФНС проверяют агрохолдинги в 13 регионах России

8 часов назад
Устроившего дебош в Шереметьеве американца сняли на видео

Устроившего дебош в Шереметьеве американца сняли на видео

9 часов назад
Снегопад в Москве побил 23-летний рекорд

Снегопад в Москве побил 23-летний рекорд

10 часов назад
Skoda показала электрическое кросс-купе Vision iV

Skoda показала электрическое кросс-купе Vision iV

10 часов назад
Цеповяза перевели из амурской колонии

Цеповяза перевели из амурской колонии

10 часов назад
ГАЗ готовится к выпуску сверхдлинной "ГАЗели NEXT"

ГАЗ готовится к выпуску сверхдлинной "ГАЗели NEXT"

10 часов назад
Гонщик NASCAR устроил гонку из Супер Марио в реальной жизни

Гонщик NASCAR устроил гонку из Супер Марио в реальной жизни

11 часов назад
Есть вопрос: можно ли есть упавшие на пол продукты

Есть вопрос: можно ли есть упавшие на пол продукты

12 часов назад
Выйти из положения: москвичи нашли способ поправить свой бюджет с помощью аренды

Выйти из положения: москвичи нашли способ поправить свой бюджет с помощью аренды

13 часов назад
Москва признана самым "пробочным" городом в мире

Москва признана самым "пробочным" городом в мире

13 часов назад
"ВКонтакте" решила судиться с сервисом, находящим пользователей по фото

"ВКонтакте" решила судиться с сервисом, находящим пользователей по фото

13 часов назад
Новый проект "Правительство онлайн" расскажет о нацпроектах

Новый проект "Правительство онлайн" расскажет о нацпроектах

13 часов назад
Шорт-трекист Виктор Ан решил возобновить карьеру

Шорт-трекист Виктор Ан решил возобновить карьеру

14 часов назад
Как распознать корь и чем она опасна

Как распознать корь и чем она опасна

18 часов назад
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40