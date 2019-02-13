Татарстан стал одним из лидеров в области жилищного строительства

Государство должно следить за уровнем ипотечных ставок и стимулировать рынок жилья. Для тех же, кому трудно взять ипотеку, возможно, расширят механизм жилищно-строительных кооперативов. Сегодня главы регионов подводят итоги заседания Госсовета, где накануне обсуждался нацпроект "Жилье и городская среда". Владимир Путин провел встречу в Татарстане. И уже после нее принял участие в запуске нового нефтеперерабатывающего комплекса.

"Запускайте".

По команде президента цистерны начинают заполнять только что произведенным топливом. Впервые в Татарстане на одном заводе — вся линейка автомобильного бензина. Важное событие не только для региона.

"Вообще, для страны это очень положительный результат работы, инвестиции приличные, скромно говоря. То, что компания развивается такими темпами, не может не радовать", — отметил Путин.

Экономика республики растет — докладывает глава Татарстана. Всемирно известны грузовики КаМАЗ и самолеты Ту-160, сборку которых совсем недавно возобновили на местном авиазаводе.

"Большое событие, которое пройдет в нашей стране, это чемпионат мира по рабочим профессиям. Мы в большой серьезной борьбе победили Париж и бельгийский город", — рассказал Рустам Минниханов, президент Татарстана.

"Татарстан умеет побеждать", — отметил глава государства.

Международную славу уже приобрели два крупных культурных проекта, которые курирует первый президент Татарстана.

"Устал, наверное?" – спросил Минтимер Шаймиев, дружески обнимая президента России.

"Нет, чего мне уставать. Я вагоны не грузил. Рад вас видеть. Как вы? Хочу вас поблагодарить за проект, который вы реализуете" – ответил Путин.

"Делаете дела – сами меняетесь к лучшему. Это не красивые слова – другими становимся", — ответил Шаймиев.

Речь о Булгаре и граде Свияжск — восстановленных средневековых крепостях. За год на берегу Волги построили исламскую академию, в которую теперь приезжают учиться мусульмане из всех ближайших стран.

Татарстан активно реконструируется и застраивается. И федеральные власти приводят его в качестве примера для подражания. Новое жилье должно быть удобным и выгодным для людей.

Образцово-показательный район Арт-Сити в Казани. Во дворе только детские площадки, все машины на подземной парковке.

"Для детей тут просто рай — от мала до велика. Волейбол, баскетбол", — говорит местный житель.

А самое главное — система "интеллектуальный дом", наблюдающая за всеми коммуникациями и позволяющая экономить до 30% квартплаты.

"Система охватывает все квартиры и позволяет реально видеть расходы энергоносителей в доме", — пояснил представитель компании.

Именно поэтому Татарстан выбрали для проведения расширенного заседания президиума Госсовета, посвященного ЖКХ.

"С первого июля заработает новая схема финансирования жилищного строительства, она должна быть безопасной и необременительной для граждан, защищать людей от избыточных рисков при покупке жилья", — поставил задачу президент России.

Защита обманутых дольщиков, щадящие проценты по ипотеке — все эти вопросы на контроле у государства. Уйти от типовой жилищной застройки, пересмотрев устаревшие нормы — поручено правительству.

"Мы должны дать право выбора, и на рынке должно быть жилье разного формата. А уже те, кто приобретает жилье, должны сами определиться, в каких условиях они сегодня хотят жить", — рассказал Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

После наставлений президента губернаторы разъезжаются по регионам с четким пониманием того, как действовать дальше.