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13 февраля 201920:47 Александр Балицкий

Госизмена, бандеровцы и грязные приемы. Украина готовится к выборам президента

Вмешательства в ситуацию вокруг Украины США уже не скрывают. На ковер в Вашингтон прибыл глава украинского МВД, рассказать кураторам, как страна готовится к президентским выборам. Говоря о скором торжестве демократии, Арсен Аваков не обмолвился ни словом, что его подчиненного сейчас судят за то, что назвал бандеровцев бандеровцами.

Это кажется абсурдом, но только не на Украине. За выполнение служебных обязанностей — под суд. Василий Мельников вместе с сослуживцами выбивал радикалов из отдела киевской полиции, который те брали штурмом. А теперь из него выбивают показания. За эту фразу.

"Ложись, бандера" так оскорбило националистов, что те устроили истерику. И только глава профсоюза МВД Кива понес в банк необходимый для освобождения офицера залог. Под прицелом телекамер. Скоро выборы, а Кива, который до этого и сам участвовал в карательной операции на Донбассе, тоже баллотируется в президенты.

"Набраны группы, которые будут деморализовывать полицейских, расшатывать, чтобы во время фальсификации не было позиции закона в нашей стране", — уверен Кива.

Заступиться за подчиненного мог бы и сам министр Аваков. Но он в Вашингтоне, рассказывает кураторам из Госдепартамента, как готовится Украина к выборам.

"Конечно же, американская сторона уделяет этому большое внимание, я понимаю, почему. И я проинформировал, что мы обеспечим все необходимые результаты", — говорит Аваков.

Кому необходимые, Аваков не уточнил. Зато опубликовал в Twitter видео программы "60 минут". Оказывается, смотрит российское телевидение. Свое же не расскажет, что международные правозащитные организации зафиксировали более 50 нападений на активистов и правозащитников на Украине за один только прошлый год. Доклад Аmnesty International. Местные правозащитники говорят, что таких нападений было в 6 раз больше. Это не мешает Порошенко зазывать инвесторов вкладывать в умирающую экономику деньги.

Последние рейтинги кандидатов в президенты: Порошенко обходит Юлию Тимошенко. С уверенным отрывом от всех по-прежнему комик Зеленский. Западная пресса задается секретом его успеха и сравнивает с Трампом.

"Как и президент Трамп, Зеленский пользуется своей политической неопытностью и ухаживает за избирателями в то время, как критики обвиняют его в использовании народного гнева. Его позиция в опросах, по-видимому, свидетельствует о том, что он получает выгоду от разочарования украинцев неспособностью политической элиты выполнить обещания восстания Евромайдана", — пишут журналисты Newsweek.

Палки в колеса Зеленскому-кандидату уже вставляют. Отменяют концерты, мол, агитация и подкуп. А вот от Порошенко матпомощь как раздавали, так и раздают.

"У него административный ресурс, у него финансовый ресурс, у него силовые структуры типа с-14. Но если контроль хоть какой-то будет, то шансов у него никаких, потому что реальный рейтинг у него порядка 5-6%", — уверен председатель "Комитета спасения Украины" Николай Азаров.

Чем ближе выборы, тем больше Порошенко будет разыгрывать карту Донбасса. В эфире вспоминают об очередной годовщине минских соглашений. Как добиться их выполнения? Реальная программа есть, похоже, лишь у "Оппозиционной платформы": только прямые переговоры.

"Это то, что может реализовать минские соглашения, результатом которых будет мир в нашей стране", — заявил председатель совета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук.

"Если кто-то думает, что без компромисса можно такую проблему решить, то это не правда, и не надо обманывать людей", — считает кандидат на пост президента Украины Юрий Бойко.

О безальтернативности минского процесса лидеры "Оппозиционной платформы" говорят даже после того, как одного из основателей движения Медведчука прокуратура обвинила в госизмене. Формулировка, под которую радикалы подгоняют все, что их не устраивает.

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