Зимняя сказка стала кошмаром автомобилистов

Москву засыпало снегом. За день выпала треть февральской нормы осадков. Этот снегопад стал рекордным за последние 20 лет. Неприятностей автомобилистам и пешеходам добавил и резкий перепад температуры. К вечеру в столице похолодало и улицы покрылись льдом.

Торжество белого цвета. Всего за ночь Москву засыпало. Снега в столице — по колено. И это стало плохой новостью для тех, кто спешил утром на работу. Дороги превратились в каток. Автомобили в лучшем случае буксовали в снежной каше. В худшем — скатывались с ледяных горок.

Одни автобусы после заноса стоят в кювете, другие в пробках. Вместе с троллейбусами. В Северном Бутове пассажирам пришлось покинуть рейсовые автобусы и идти пешком вдоль трассы до метро.

Вот автобусы, которые встали из-за снега, и не только автобусы. В Царицыне встали электрички. Люди из составов выпрыгивали прямо в снег, дальше шли гуськом по шпалам.

Москва с утра превратилась в сплошную пробку. У таксистов мгновенно взлетели цены. От Белорусского вокзала до Китай-города брали полторы тысячи. Не так радикально, но тоже существенно взвинтили цены и агрегаторы такси, оправдываясь высоким спросом.

"Спрос на такси в отдельных районах города периодически может превышать количество машин, которые готовы работать на линии готовы выполнять поездки. В таких случаях алгоритмы автоматически повышают коэффициент, это вынужденная мера, которая помогает уехать на такси тем, кому нужно максимально срочно", — сказали в одной из компаний-агрегаторов.

Под тяжестью мокрого снега рвутся провода и падают деревья. На Севанской улице сегодня раздавило несколько автомобилей, к счастью, без жертв.

На прочность стихия проверяет и аэропорты. Там тоже перебои в расписании, задержаны и отменены более пятидесяти рейсов, внутренних и международных.

"11 миллиметров осадков — это больше чем рекорд 2007 года, тогда выпало 9 мм, но сейчас снег еще идет и прекратится только к ночи, так что, сколько будет в итоге -посмотрим к утру", — сказала специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

К полудню снегопад стих. Город ожил. На линии транспортники вывели почти полтысячи дополнительных автобусов, троллейбусов и трамваев. Коммунальные службы города до сих пор работаю в усиленном режиме. Последствия стихии устраняют и железнодорожники.

Разрядилась обстановка и в аэропортах. Большинство задержанных рейсов отправили к пунктам назначения. Вечером на дороги вышли десятки регулировщиков, они должны разрулить ситуацию.

Снег, шедший почти сутки, при нулевой температуре растаял. На дорогах теперь гигантские лужи. А к ночи синоптики обещают до — 6 . Если прогноз подтвердится, завтра на автомагистралях можно будет кататься на коньках.