Мужчина, ранивший троих в московском магазине, пока не найден

Стрельба на ступенях магазина. На востоке Москвы один из покупателей, поспоривший с другими посетителями и продавцами, открыл огонь из пистолета. Ранены трое.

Конфликт между посетителями магазина на востоке Москвы развивался так стремительно, что многие прохожие даже не успели ничего понять. Мужчины сначала выясняли что-то на повышенных тонах. Спустя несколько секунд один из них достал оружие и открыл прицельный огонь.

Услышав выстрелы, люди в панике бросились врассыпную. А нападавший вернулся к входу в супермаркет, что-то крикнул напоследок охранникам и спокойно ушёл.

Пули задели заместителя директора магазина и двух продавцов. В результате нападения они получили различные травмы. Двум пострадавшим помощь оказали на месте, одного госпитализировали.

"Он из чего стрелял? — Из пневматики. То есть там живы-здоровы. — Ваш сотрудник получил ранения? — Синячок имеется, да. — Как чувствует себя сейчас? — Очень хорошо", — рассказала одна из продавцов.

"То ли из-за девчонки, то ли таскали товар. Замечание ему сделали", — говорит другой очевидец.

По словам очевидцев, хулиган после нападения скрылся в соседнем доме.

Перестрелка произошла у входа в этот продуктовый магазин. Хулиган вёл себя вызывающе, его нисколько не смутило, что в момент потасовки рядом было много очевидцев, которые в дальнейшем могли опознать его. Кроме того, все происходящее фиксировала камера видеонаблюдения.

Кто был зачинщиком конфликта, из какого оружия стрелял и есть ли у нападавшего разрешение на его ношение — сейчас выясняют следователи.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "хулиганство". В настоящее время организован весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление, розыск и задержание злоумышленников", — проинформировала общественность Екатерина Гузь, заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

Несмотря на то, что в распоряжении оперативников есть видеозаписи, на которых отчетливо видно лицо стрелка, задержать его пока не удалось.