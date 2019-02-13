Тренер "Байера" Бос: нам нужно разбить "Краснодар", чтобы пройти дальше

Главный тренер немецкого футбольного клуба "Байер" Петер Бос поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/16 финала Лиги Европы с российским "Краснодаром". Встреча пройдет в четверг в Краснодаре.

"Это отличная команда. У них классный подбор игроков, но и у нас с этим полный порядок, – заявил Бос, которого цитирует РИА Новости. — Так что завтра мы ждем интересной игры. Если мы хотим пройти дальше, нам нужно разбить "Краснодар". Мы сделаем все возможное для этого".