На Шри-Ланке появилась вакансия палача

Власти Шри-Ланки планируют вернуть смертную казнь за хранение и распространение наркотиков, изнасилования и убийства. Открываются новые рабочие места. На должности палачей ищут несудимых мужчин от 18 до 45 лет. Им будут платить по 200 долларов в месяц, это больше зарплаты местных чиновников, сообщает Daily News.

Еще одно требование к потенциальным палачам – устойчивая психика. С текстом объявления о приеме на работу исполнителей высшей меры наказания можно ознакомиться ниже.

This is one job advert that should never have been put out. The government of Sri Lanka advertising for an executioner. There is no place for the death penalty in a civilised society. #SLdeathpenalty pic.twitter.com/4l98Yc66Kd