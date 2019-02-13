Бывшая американская контрразведчица могла работать на Иран

Министерство юстиции США подозревают бывшую сотрудницу контрразведки Монику Уитт в шпионаже в пользу Ирана. Она передала спецслужбам Исламской Республики секретные данные и раскрыла имя американского агента, уверено следствие.

Минюст выдал разрешение на арест подозреваемой, однако она до сих пор не найдена. Предположительно, Уитт смогла сбежать в Иран, пишет агентство "Интерфакс".

Моника Уитт работала на американскую контрразведку 11 лет. С 2010 года она сотрудничала с Министерством обороны США в качестве подрядчика. Поэтому женщина имела доступ к секретной информации и участвовала в нескольких операциях за рубежом.

Американские разведчики считают, что Уитт могла быть завербована в 2012 году. Тогда она посетила конференцию в Иране, организованную компанией New Horizon Organization. Через год она снова приехала в Исламскую Республику. Тогда и передала секретную информацию.

Кстати, Соединенные Штаты ввели санкции против New Horizon Organization и четырех человек, связанных с ней. Разведка США уверена, что под прикрытием этой компании работает секретное подразделение Корпуса стражей исламской революции.