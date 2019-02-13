IBU заблокировал спонсорский контракт СБР на 100 млн рублей

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение заблокировать спонсорский контракт между Союзом биатлонистов России (СБР) и одним из российских онлайн-СМИ. Соглашение было заключено в конце 2018-го и было рассчитано на три года и сумму 100 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости, IBU посчитал спонсора СБР букмекерской конторой, хотя это онлайн-СМИ с названием, которое созвучно названию букмекера. Член правления СБР Алексей Нуждов заявил, что в спонсорском соглашении не было ничего противоправного или противоречащего конституции или нормативным документам IBU.

"С каждой неделей мы все больше и больше удивлялись, почему на такой простой вопрос мы не можем получить ясный ответ и согласие", — отметил он.