Мэр французского города запретил собакам долго лаять

Мэр французского городка Фекьер Жан-Пьер Эстиен ввел штраф за долгий лай собак сограждан. Как долго должны голосить питомцы, чтобы их хозяевам пришлось раскошелиться, неизвестно. Размер наказания – 68 евро, сообщает Le Parisien.

В новом законе говорится, что хозяева животных должны иметь возможность "прекратить длительный или часто повторяющийся лай".

Чиновник отметил, что не имеет ничего против собак, однако если люди их заводят, псов надо уметь воспитывать.

Поводом для принятия столь необычного закона стали многолетние жалобы жителей Фекьера на собачий лай, отметил Эстиен.

Инициативу властей пытаются оспорить зоозащитники. Они говорят, что по такой логике необходимо запретить представителям церкви бить в колокола по воскресеньям.