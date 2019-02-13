Крупнейший порносайт выпустил рэп-альбом ко Дню святого Валентина

Представители крупнейшего порносайта Pornhub опубликовали специально ко Дню святого Валентина рэп-сборник, в котором есть композиции популярных артистов вроде Tekashi69 и Lil Xan. Каждый из них предоставил для альбома эксклюзивные треки.

Все песни, вошедшие на сборник Pornhub, посвящены сексу, любви и отношениям. Некоторые артисты с пластинки поют о том, как они проведут День всех влюбленных, другие предлагают "заняться делом" немедленно.

На альбоме шесть композиций.

Кроме того, в честь праздника пользователи сайта могут получить бесплатный премиум-аккаунт.