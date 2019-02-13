"Спартак" снова проиграл СКА в Москве

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Санкт-петербургский СКА на чужом льду одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Ярно Коскиранта (35-я минута) и Михаил Мальцев (43-я). В нынешнем сезоне "красно-белые" уступили СКА во всех четырех матчах. Кроме того, "Спартак" на протяжении семи сезонов не может обыграть петербургский клуб на своей площадке.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место с 95 очками. "Спартак" идет шестым с 64 баллами.