Атака смертника в Иране: погибли более 40 военных и мирных жителей

Число погибших при взрыве на юго-востоке Ирана, включая военных и мирных жителей, возросло до 41.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало агентство Fars.

Взрыв устроил террорист-смертник, который взорвал самодельную бомбу в грузовике, в тот момент, когда мимо него проезжал автобус сотрудниками элитного подразделения страны, Корпуса стражей исламской революции.

Ранее сообщалось о гибели двадцати человек.

По данным ТАСС, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Адль". Она была сформирована в 2012 году членами базирующейся на территории Пакистана другой террористической организации "Джундалла", после того, как спецслужбы Ирана разгромили ее 2010 году и казнили главаря Абдолмалека Риги.

"Джейш аль-Адль" неоднократно брала на себя ответственность за взрывы в провинции Систан и Белуджистан.