Дубль Капризова помог ЦСКА одержать четвертую в сезоне победу над "Ак Барсом"

В Казани матчем между прошлогодними финалистами Кубка Гагарина продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Действующий чемпион "Ак Барс" принимал московский ЦСКА и потерпел поражение со счетом 2:3.

В составе победителей дубль оформил Кирилл Капризов (3-я и 16-я минуты), еще одну шайбу забросил Михаил Григоренко (4-я). У проигравших отличились Антон Ландер (18-я) и Александр Свитов (55-я). В нынешнем сезоне армейцы обыграли "Ак Барс" во всех четырех очных встречах.

ЦСКА одержал 49-ю победу в регулярном чемпионате КХЛ и повторил рекорд лиги и свой собственный, установленный в сезоне-2014/15. С 98 очками "красно-синие" занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Ак Барс" идет пятым на Востоке с 77 баллами.

В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" на выезде в серии буллитов одержала победу над челябинским "Трактором" — 2:1, ярославский "Локомотив" на своем льду в овертайме уступил нижегородскому "Торпедо" – 2:3, московское "Динамо" дома победило финский "Йокерит" – 5:3.