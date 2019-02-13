План Авакова: сколько стоит чистилище для Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков готовит на Донбассе чистилище, в очередной раз настраивая людей против Украины, заявил в прямом эфире программы "60 минут" мэр Горловки Иван Приходько, комментируя программу Авакова по деоккупации Донбасса.

"Мы вынесли для себя главный посыл в словах Авакова – разделить деньги. Главное, что они просят от 20-40 миллиардов денег. И никого при этом не волнует, сколько людей погибнет и как будет залита кровью та же самая Горловка", — считает Приходько.

По мнению мэра Горловки, украинские власти желают заполучить назад территорию Донбасса. При этом о двух с половиной миллионах человек, проживающих на этой территории и сделавших свой выбор, не думает никто. Людям постоянно рассказывают про оккупацию, но у них самих никто не спрашивает, чего они хотят и как разрешить конфликт. Если бы спросили у мирных жителей, они бы ответили, что военным путем этот вопрос решить невозможно.

Приходько уверен, что Киев не допускает ни на одну секунду решения вопроса мирным путем: "Им это невыгодно и невозможно. Как только вопрос решится мирным путем, в Украине не будет этой власти. Они говорят только о войне и только о крови. А кому нужно это чистилище? Конечно, они настраивают против себя людей".



12 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил в США свой план по возвращению Донбасса под контроль Киева. По словам украинского министра, план основан на "тактике малых шагов" по возвращению территорий Донбасса в состав Украины. По мнению официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, фактическая цель программы — планомерная зачистка Донбасса от неугодных Киеву людей.