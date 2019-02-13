Епископа канонической УПЦ Гедеона не пускают на Украину

Украинские силовики задержали в аэропорту Борисполя наместника Десятинного монастыря канонической УПЦ архимандрита Гедеона. Как пояснил его секретарь протодьякон Антоний, священнослужителя лишили гражданства Украины и хотят депортировать. Причем не сообщают, куда, пишет агентство ТАСС.

Известно, что архимандрит возвращался из США. В Штатах он посетил Конгресс, где рассказал о нарушениях прав верующих на Украине, нападениях раскольников на храмы и угрозы со стороны радикалов.

Напомним, в начале октября 2018 года Константинопольский патриарх объявил, что начинается процесс предоставления автокефалии украинской церкви. После этого Российская православная церковь решила прекратить евхаристическое общение с Константинополем.