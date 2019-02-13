Мадуро желает судить Гуайдо за попытку своего смещения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозицию в нанесении урона стране и пообещал, что Хуан Гуайдо и его соратники предстанут перед судом за попытку захвата власти.

Как передает ТАСС, об этом Мадуро заявил в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин".

Он подчеркнул, что кризис в стране инспирирован США и обвинил администрацию американского президента Дональда Трампа в желании колонизировать Венесуэлу, для того, чтобы захватить ее природные богатства.

Мадуро проинформировал мировую общественность, что Каракос уважает оппозицию, но ее лидеры устроили политический спектакль, упав на колени перед Трампом.

Он торжественно провозгласил, что останется на своем посту до 2025 года и будет при этом опираться "на поддержку друзей в лице России, Китая, Ирана, Турции и других стран".

По словам Мадуро, венесуэльцы ведут битву за то, чтобы оставаться свободными людьми и самостоятельно решать судьбу своей страны.

23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его статус признали США, страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд других стран.

Мадуро поддержали Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.