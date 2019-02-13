France Football назвал Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Легендарный отечественный голкипер Лев Яшин признан лучшим вратарем по версии популярного французского журнала France Football. Ранее великий футболист уже был признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола.

Кроме экс-вратаря московского "Динамо" и сборной СССР, в десятку лучших вошли скончавшийся во вторник Гордон Бэнкс (Англия), Дино Дзофф (Италия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Петер Шмейхель (Дания), Зепп Майер (ФРГ), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) и Питер Шилтон (Англия).