Украинскую журналистку выгнали из студии программы "Кто против?"

Украинскую журналистку Янину Соколовскую попросили выйти из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" после того, как она заявила, будто к пожару в одесском Доме профсоюзов причастны российские спецслужбы. Кроме того, она постоянно оскорбляла и перебивала своих оппонентов.

Ведущий программы Сергей Михеев не хотел давать "красную карточку" украинке. Он предложил удалить из студии кого-нибудь из ее окружения. Однако Соколовская предпочла уйти сама.

Напомним, 2 мая 2014 года украинские радикалы загнали активистов "антимайдана" в одесский Дом профсоюзов, после чего подожгли здание. В огне погибли 42 человека. Еще шесть человек скончались от огнестрельных ранений во время уличных столкновений.