Евросоюз принял новые принципы работы с газопроводами, в том числе и не из ЕС

Страны Евросоюза смогут делать для определенных газопроводов исключения из правил обновленной Газовой директивы ЕС.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в Европарламенте.

Поясняется, что новые правила устанавливают юридическую базу для работы газопроводов, как внутри Евросоюза, так из государств, которые не входят в ЕС.

В частности, правило о том, что собственность на газотранспортную инфраструктуру должна быть отделена от собственности на газ, уже применяется к трубопроводам ЕС. Но ранее данный принцип не применялся по отношению к морским участкам газопроводов.

Теперь новые принципы работы будут применяться ко всем газопроводам в Европейском Союзе, даже если трубы начинаются за пределами ЕС.

Комментируя новации, глава комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Ержи Бузек заявил, что новые правила должны будут коснуться и "Северного потока-2".