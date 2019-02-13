13 человек погибли в перевернувшемся в Северной Македонии автобусе

Пассажирский автобус попал в ДТП на северо-западе Северной Македонии, 13 человек погибли.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал сообщил министр здравоохранения Венко Филипче.

Трагедия произошла вечером 13 февраля, когда автобус съехал с автострады между городами Скопье и Тетово и перевернулся.

По данным министра, на месте погибли семь человек, пятеро скончались в больницы. Госпитализированы 30 человек, среди них один человек в критическом состоянии и беременная женщина с легкими травмами.

Причины аварии устанавливаются, на месте происшествия работают экстренные службы и полиция.