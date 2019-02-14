Зарина в сирийской Думе не было, видео из госпиталя сфабриковано. Такие заявления последовали от американских и британских журналистов. Начало положила публикация расследования в издании The Intercept, которое стало своеобразным приемником WikiLeaks. Затем детали подхватил продюсер телеканала BBC, который в своем Twitter подчеркнул: он уверен, что видео от активистов из "Белых касок", снятое якобы сразу после химатаки в Думе, всего лишь постановка. Почему западные журналисты решились увидеть доказательства инсценировки?

Шесть месяцев расследований, поездка в Думу на место событий, интервью с десятками жителей города, активистов, журналистов и экспертов. И глава центра журналистских расследований, научный сотрудник Гарвардского университета Джеймс Харкин приходит к выводу: кадры из импровизированного госпиталя в Думе, снятые якобы после химатаки, ни что иное, как постановка.

"Медбрат Анас Собхеха рассказал мне все, что видел в тот день. Около семи вечера в госпиталь привезли шестилетнего мальчика, его лицо было немного посиневшим. У ребенка была астма, а в его доме был пожар, и дым усугубил ситуацию. Я дал ребенку лекарства и ему начало становиться лучше. Но 20 минут спустя прибежал один из активистов "Белых касок". Держа ребенка, он начал кричать о химатаке, все вокруг обезумели, но на месте был только этот ребенок, надышавшийся дымом во время пожара", — говорит Харкин.

Все произошедшее после Харкин называет ворохом дезинформации, обрушившимся на мировое сообщество, в первую очередь благодаря кадрам, подготовленным "Белыми касками". В своей статье он подчеркивает, что организации покровительствовали британцы из компании АРК, которые занимались тренировками активистов и снабжали оборудованием, а на территории Сирии и вовсе проплачивали ролики против Асада с 2012 года. При этом руководил АРК бывший британский дипломат, а деньги приходили из британского МИДа и американского Госдепа.

К слову, журналисты из Соединенного Королевства также выразили сомнения по поводу видео из госпиталя, предоставленного "Белыми касками". Вот только смелости набрались лишь после публикации статьи Джеймса Харкина.

"После почти шести месяцев расследования, я могу доказать без тени сомнения, что сцена в госпитале Думы была постановочной. И смертельных случаев там не было", — говорит продюсер BBC Риам Далати.

Одним из 3 или 4 человек, снимавших в госпитале, был доктор Абу Бакр Ханан, "жестокий и хитрый" доктор, связанный с террористами. По их легенде, там "не хватало докторов", но вот он – снимает и совсем не принимает участие в спасении.

Российские эксперты не раз указывали на фальсификации со стороны "Белых касок". В свою очередь, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный провел журналистское расследование и нашел якобы пострадавшего от химатаки мальчика – Хасана Диаба. Ребенку и другим детям из ролика "Белых касок" за съемки дали финики, рис и печенье. Чтобы донести правду до мирового сообщества, российские специалисты даже привезли очевидцев инсценировки в Гаагу, в штаб-квартире ОЗХО, чтобы они сами рассказали журналистам о произошедшем. Но прислушались к ним только сейчас, когда шум вокруг Думы в прессе почти стих.

"События в Думе уже свое отработали, по ним были приняты дипломатические шаги. Военно-политические действия и военно-стратегические, конкретные военные действия. Как база для каких-то действий события в Думе утратили актуальность", — говорит военный и политический аналитик, доктор военных наук Константин Сивков.

Тем не менее, западные журналисты начинают признавать, что в первоначальных историях из Думы слишком много нестыковок. Даже баллоны, в которых якобы были отравляющие вещества, лежат так, словно их двигали. Но окончательное подтверждение того, что химатаки в городе не было, все-таки ждут от экспертов ОЗХО.