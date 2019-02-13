На станции метро "Университет" мужчина упал на рельсы и погиб

Представитель экстренных служб города сообщил, что на станции метро "Университет" Сокольнической линии московского метрополитена на рельсы упал мужчина и погиб.

Тело погибшего извлекли, передает РИА Новости. Движение поездов на Сокольнической линии восстановлено.