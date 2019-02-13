Американские сенаторы предложили наказать Россию еще одним пакетом санкций

Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против России. Предлогом послужило надуманное вмешательство в выборы США, а также ситуации в Сирии и на Украине. На этот шаг уже последовала реакция Москвы.

Первая часть предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против киберсектора, против банков, СПГ-проектов за пределами России и санкции, связанные с российским суверенным долгом, передает "Интерфакс".

Другая часть санкций касается так называемой "российской агрессии" на Украине и недавнего инцидента в Керченском проливе, это, например, ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ. По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, эти санкции никакого отношения к Керченскому проливу не имеют, это продолжение давней антироссийской политики, заявил он РИА Новости.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что в случае вступления новых ограничительных мер России найдется чем ответить. Также, по словам сенатора, те отрасли экономики, на которые могут распространиться санкции, не испытают критической перезагрузки.

Авторами законопроекта, как сообщает ТАСС, являются сенатор-демократ Роберт Менендес и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он является усиленной версией аналогичного законопроекта, который Менендес и Грэм пытались предложить в прошлом году и который в итоге не получил поддержки Сената.

Ранее сообщалось, что 18 февраля главы МИД 28 стран-членов ЕС обсудят перспективы дальнейших антироссийских санкций в рамках более широкой дискуссии по ситуации на Украине.