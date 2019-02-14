"Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов продолжается стадия 1/8 финала. В Лондоне местный "Тоттенхэм" в первом матче принимал дортмундскую "Боруссию" и одержал разгромную победу со счетом 3:0.

В составе победителей мячи забили Сон Хын Мин (47-я минута), Ян Вертонген (83-я) и Фернандо Льоренте (86-я). Перед началом встречи состоялась минута молчания, посвященная памяти погибшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

Ответную встречу команды сыграют 5 марта в Дортмунде.