В США прибалтов обвинили в аферах с ретро-автомобилями

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения 10 выходцам из Прибалтики в крупных мошенничествах и отмывании денег. Их задерживали в Литве, Латвии, Финляндии и США. Каждому предъявлено обвинение, которым предусмотрено максимальное наказание до 30 лет тюрьмы.

По данным прокуратуры США, чтобы одурачивать клиентов, обвиняемые использовали разветвленную сеть фиктивных продавцов и коллекционеров ретро-автомобилей. А жертвы отсылали деньги в подставные компании. Более того, пострадавшие люди часто вынуждены были продолжать выплачивать кредит за покупку машины, которую они так и не увидели. Общая сумма ущерба пока не сообщается​​​, передает РИА Новости.