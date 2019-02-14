Мария Шарапова из-за травмы снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе. Причиной стала давняя травма правового плеча.

Ранее именно из-за этого повреждения Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который проходил в Санкт-Петербурге с 28 января по 3 февраля. Россиянка во втором круге должна была встретиться с соотечественницей Дарьей Касаткиной, но не вышла на матч.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 4 по 17 марта, его общий призовой фонд составляет 8,6 млн долларов.