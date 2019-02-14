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Политическая нестабильность в Венесуэле 18 минут назад
Мадуро: встреча Трампа с президентом Колумбии стала пиршеством ненависти
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал пиршеством ненависти встречу лидеров США и Колумбии Дональда Трампа и Ивана Дуке, на которой обсуждалась и венесуэльская тематика. По мнению российского политика, переговоры между шли о возможности использования территории Колумбии для переброски американских войск.
По итогам встречи в Вашингтоне американский и колумбийский президенты заявили о намерении принять меры по урегулированию кризиса в Венесуэле и поддержке Хуана Гуаидо как временного президента страны, сообщает РИА Новости.
"Это было пиршество ненависти против Венесуэлы… Сегодня опять президент США угрожал военным вторжением в Венесуэлу, и я прошу у народов мира вашей солидарности", — заявил Мадуро.
"Насчет кокаина Трамп молчит. Когда будет остановлено производство кокаина и трафик наркотиков, Иван Дуке, из Колумбии в США и Европу. Когда? Вместо того чтобы говорить о растущей нищете, войне в Колумбии, политических убийствах, о провалившемся государстве, они говорят о Венесуэле", — заметил венесуэльский лидер.
Чуть ранее в интервью телеканалу "Евроньюс" Николас Мадуро, отвечая на вопрос о причинах политизации ситуации вокруг гуманитарной помощи, назвал ее предоставление желанием венесуэльской оппозиции, а также властей США унизить страну.
"США заморозили более 10 миллиардов долларов на наших счетах за границей, — заявил он. — По сути, нам не позволяют импортировать в страну лекарства и продовольствие, потому что ищут наши деньги на иностранных счетах во всех уголках мира".
По информации Мадуро, полученной из Колумбии, в которой в настоящее время находится гуманитарная помощь, продукты полны канцерогенных химических элементов, они не прошли необходимый контроль, что привело к ряду случаев пищевого отравления в самой Колумбии.
Итоги встречи президентов США и Колумбии осветил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. В интервью телеканалу "Россия 24" он выразил мнение, что запланированная со стороны США смена режима в Венесуэле определенным образом пробуксовывает.
"То есть не удалось мобилизовать сильное протестное движение; оказалось, что у Мадуро сторонников не меньше, чем у оппозиционного лидера. Не удалось склонить к предательству генералов; армия остается верна действующему президенту, и военный переворот тоже не получается", — сказал Антон Морозов.
Остается, по его словам, третий вариант, самый пессимистичный и самый кровавый – это вторжение со стороны иностранных государств.
"Географически Венесуэла расположена таким образом, что самая эффективная военная операция может проходить с территории Колумбии, — сказал он. — Я склоняюсь к тому, что переговоры между президентами Колумбии и США шли о возможности использования территории Колумбии для переброски американских войск, возможного вторжения в Венесуэлу и насильственного свержения власти".
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