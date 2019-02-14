Волейбол. Санкт-петербургский "Зенит" досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Санкт-петербургский волейбольный клуб "Зенит" досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В матче пятого тура группового этапа российская команда нанесла поражение французскому "Шомону" со счетом 3:2.

"Зенит" одержал пятую победу в пятом матче подряд и вышел в плей-офф. В тур группового этапа российский клуб примет 27 февраля немецкий "Фридрихсхафен".