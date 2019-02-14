Ярошенко планирует обратиться с ходатайством о переводе в другую тюрьму

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что дипломаты вновь посетили российского летчика Константина Ярошенко в американском исправительном учреждении "Данбери", где ранее произошли волнения среди заключенных.

По словам российских дипломатов, Ярошенко подтвердил, что в целях улучшения условий содержания под стражей он планирует обратиться с ходатайством о его переводе в другую тюрьму, передает "Интерфакс".

Константин Ярошенко рассказал, что чувствует себя удовлетворительно, хотя и имеет несколько хронических заболеваний.

Дипломаты сообщили, что держат ситуацию с Ярошенко на контроле.