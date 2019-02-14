Китай и США приступили к очередному раунду консультаций по торговле

В Пекине начинаются двухдневные переговоры на высоком уровне между делегациями Китая и США. У сторон остаются две недели на достижение соглашения, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины. Помимо экономических тем, страны могут обсудить ситуацию в Венесуэле.

К очередному раунду консультаций по устранению торгово-экономических противоречий приступили заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, передает ТАСС.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами.

В последнее время Трамп неоднократно заявлял о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории.

Хозяин Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта.

Как сообщает РИА Новости, стороны не ограничатся сугубо экономической тематикой. Там могут обсуждаться вопросы, касающиеся международной политики: реформа Всемирной торговой организации, проблема вокруг компании Huawei, вопросы Корейского полуострова, закупок иранской нефти и кризиса в Венесуэле (Китай по-прежнему поддерживает законного президента этой страны Николаса Мадуро; к тому же КНР является одним из важнейших стратегических партнеров Венесуэлы в нефтяной промышленности, а также главным ее кредитором).