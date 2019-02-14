Росавтодор покроет российские дороги "суперасфальтом"

В Росавтодоре сообщили, что в России начнут масштабно применять технологию дорожного покрытия "Суперасфальт", действующую по методу "объемного проектирования".

"Суперасфальт" долговечнее обычного более чем в два раза и будет служить до 12 лет, при этом капитальный ремонт будет необходим раз в 24 года.

Особая ценность "суперасфальта" еще и в том, что технология предполагает его повторное использование, передает РИА Новости.

В Росавтодоре сообщили, что "суперасфальт" уже используют при строительстве российских дорог. Испытания длятся три года, и положено около 550 километров автодорог.

Минусом "суперасфальта" можно назвать его высокую стоимость, что не позволит покрыть все российские дороги, но в ближайшие два года он, в частности, на крымской трассе "Таврида".